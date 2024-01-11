مفاجأة مدوية.. ليفربول يخطط لخطف كيليان مبابي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح ليفربول على وشك أن يمثل تحديًا كبيرًا لكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مسار التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

ليفربول يخطط لخطف كيليان مبابي

تنتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وهو قادر على التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الحالي.

على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى انسحاب ليفربول من سباق التعاقد مع مبابي، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية تشير إلى أن مسؤولي النادي لم ينقطعوا عن التواصل مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الأخيرة.