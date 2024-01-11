- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. ليفربول يخطط لخطف كيليان مبابي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصبح ليفربول على وشك أن يمثل تحديًا كبيرًا لكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مسار التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان.
ليفربول يخطط لخطف كيليان مبابي
تنتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وهو قادر على التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الحالي.
على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى انسحاب ليفربول من سباق التعاقد مع مبابي، إلا أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية تشير إلى أن مسؤولي النادي لم ينقطعوا عن التواصل مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الأخيرة.
وتشير الصحيفة إلى أن اهتمام ليفربول بضم مبابي ليس جديدًا ويعود إلى موسم 2016-2017.
وتوضح الصحيفة أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أعلن في الصيف الماضي عن صعوبات مالية تواجه النادي، ولكن الوضع تغير الآن بعد رفض مبابي تمديد عقده مع باريس واحتمالية رحيله مجانًا.
وتؤكد "ليكيب" أن ليفربول لا يعاني الآن من نقص في الحجج الرياضية أو المالية التي يأخذها مبابي بعين الاعتبار خلال اتخاذ قراره بشأن مستقبله.