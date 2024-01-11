مدافع باريس سان جيرمان يفتح أبوابه أمام بايرن ميونخ

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن استعداده للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. نوردي موكيلي يفتح أبوابه أمام بايرن ميونخ أكد خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن نوردي موكيلي، مدافع باريس سان جيرمان، يظهر إلحاحًا كبيرًا للانتقال إلى الفريق البافاري. وأضاف رومانو أن المفاوضات ما زالت جارية بين الناديين، بعد موافقة توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، على الصفقة في الأسبوع الماضي.

تشير التقارير إلى أن توخيل يعتبر موكيلي خياره الأول لتعزيز الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تجري المحادثات حاليًا حول إعارة نوردي موكيلي مع إمكانية وجود بند للشراء. وتعتمد نجاح الصفقة أيضًا على قدرة باريس سان جيرمان على العثور على بديل لموكيلي في خط الدفاع.

يُذكر أن موكيلي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 قادمًا من لايبزيج الألماني، ويتمتع بقدرة على اللعب في مراكز متعددة مثل الظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع. ورغم ذلك، فإنه ليس خيارًا أساسيًا في تشكيلة لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، حيث يعتمد بشكل أساسي على حكيمي وهرنانديز في مركز الظهير.