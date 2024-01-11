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أحمد جودة - القاهرة - أعرب رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن تعليقه حول الأخبار التي ترددت مؤخرًا حول احتمال رحيله عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أراوخو يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

وأشارت تقارير إلى أن أراوخو يعد هدفًا رئيسيًا لفريق بايرن ميونخ في يناير. وردًا على ذلك، قال أراوخو، حسب تصريح نقله الخبير في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو: "في كل فترة انتقالات، تظهر قصص حولي. قالوا أيضًا إنني سأنتقل إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي".

وأضاف أراوخو: "تركيزي الآن ينصب على برشلونة، وأبذل قصارى جهدي بنسبة 100% من أجل البارسا".

وختم قائلًا: "إنه لشرف كبير أن أرتدي شارة القيادة في برشلونة، وأشعر بالمسؤولية تجاه هذا الأمر".

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني يوم غدٍ الخميس.