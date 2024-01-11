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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لبرشلونة، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة أوساسونا في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر الإسباني في الرياض، المقرر إقامتها الخميس.

برشلونة ينهي استعداداته لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر الاسباني

وبدأ المران بمحاضرة من المدير الفني تشافي هرنانديز للاعبين في وسط الملعب، ثم بدأ بعدها المران بفقرة الإحماء والركض الخفيف حول الملعب من أجل فك العضلات.

وشهدت الحصة التدريبية الفقرة المعتادة بتناقل الكرة تحت الضغط في مساحات مصغرة من الملعب.

بينما خاض حراس المرمى تدريبات متخصصة قوية تحت إشراف مدرب الحراس.

ومن أجل الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، الـ14 في تاريخه، يأمل الفريق الكتالوني في تدشين موسمه بلقب السوبر، كما حدث في الموسم الماضي، والذين اختتمه البرسا بطلا لليجا.

يذكر أن نصف النهائي الآخر سيشهد مساء اليوم دربي مدريدي بين الريال وأتلتيكو، فيما سيكون لقاء التتويج يوم الأحد المقبل.

