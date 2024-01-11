نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يكشف تفاصيل الودية الثالثة قبل معسكر الإمارات.. وآخر تطورات المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث أحمد مجدي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراتي فريقه الوديتين أمام كسكادا وعثماثون طنطا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لاستئناف المباريات الرسمية.



قال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، المباريات الودية فرصة جيدة لتنفيذ أفكار الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي، وكسر سيستم التدريبات اليومية.



وأضاف، عودة اللاعبين المصابين من مكاسب وديتي كسكادا وعثماثون طنطا، والذي يأتي أبرزهم محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي.



وتابع، الونش من العناصر الهامة في منظومة الزمالك سواء داخل الملعب أو خارجه، بالإضافة إلى مصطفى شلبي الذي يعد من أبرز لاعبي القلعة البيضاء.



وكشف مجدي عن ترتيب الجهاز الفني لخوض ودية ثالثة قبل السفر للإمارات، جاري الاتفاق على طرفها، والذي سيكون أحد فرق دوري المحترفين أو فرق الدوري الممتاز.



وأكد أحمد مجدي، على أهمية دورتي الإمارات الوديتين، إذ يواجه خلالهما الزمالك مدارس مختلفة في الكرة، مشددا على أنهما خير إعداد للفريق، قبل استئناف المباريات الرسمية.