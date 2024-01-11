نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض برتغالي لضم جناح اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، عرضًا من أحد أندية الدوري البرتغالي للتعاقد مع جناح الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي فيليبي جوتا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عرض برتغالي لضم جوتا

رغم أن الاتحاد كان قد ضمَّ جوتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي سيلتك الاسكتلندي لمدة ثلاث مواسم، إلا أن اللاعب لم يشارك بشكل كبير في المباريات خلال الفترة الماضية.

يُفترض أن تناقش إدارة الاتحاد والمدرب الحالي، مارسيلو جاياردو، مستقبل جوتا مع الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسبب توقف بطولة الدوري السعودي.

وفي هذا السياق، تلقى النادي عرضًا من نادي برتغالي لاستعارة جوتا، ويُرجح أن يكون القرار القريب هو الموافقة على خروج اللاعب بنظام الإعارة. يُشار إلى أن جوتا شارك في 11 مباراة مع الاتحاد، لكنه لم يحظَ بمشاركة كبيرة في ظل التغييرات الفنية في الفريق.