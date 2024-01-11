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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة محمد المنجم، من الحصول على توقيع مصعب الجوير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مما يشير إلى اقتراب انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الشباب يحصل على توقيع دينامو الهلال

وتفوقت إدارة الشباب في هذه الصفقة على نظيرتها في نادي الأهلي السعودي برئاسة الدكتور خالد العيسى، بعد مفاوضات مع الهلال لضم الجوير. كما كانت هناك اهتمامات من ناديي الاتفاق والقادسية.

حصلت إدارة الشباب على موافقة الهلال واللاعب ووكيل أعماله لضم الجوير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن توقيع الجوير مع الشباب في الفترة القادمة.

يُذكر أن مصعب الجوير، وُلد في 2003، يلعب في وسط الملعب، وكان قائدًا للهلال في الفئات السنية. يُشار أيضًا إلى مشاركته في المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا