نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا كبيرا وعريضا أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك في لقاء حاسم وهام بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولاتهم لتسجيل هدف حتى سجل هيرموسو الهدف الأول في الدقيقة 7 واحرز روديجر التعادل للريال في الدقيقة 20 ولم تمر عدة دقائق حتى سجل ميندي في الدقيقة 29 وعاد جيرمان بالتعادل لاتلتيكو في الدقيقة 37 وانتهى الشوط 2/2.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف الفوز بالمباراة ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وسجل روديجر هدف ثالث لاتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 79 وعاد كارفخال بالتعادل للريال في الدقيقة 85 وانتهى الشوط الثاني 3/3 وانتقلت المباراة للاشواط الإضافية وسجل ابراهيم دياز الهدف الرابع في الدقيقة 116 وعاد بالهدف الخامس والثاني له في اخر الدقائق وانتهت المباراة 5/3.