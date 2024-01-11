وسام أبو علي يجتاز الكشف الطبي قبل إعلان انضمامه للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، في اجتياز الكشف الطبي الخاص، قبل إعلان انضمامه للفريق بصورة رسمية.

وخضع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للكشف الطبي اليوم الأربعاء، بأحد المستشفيات الخاصة وذلك لإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وتواجد اللاعب عقب إجراءات الفحوصات الطبية في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، لتصوير فيديو الإعلان الرسمي عقب التوقيع على العقود مباشرة، قبل خروج نتيجة الفحص منذ قليل.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الثلاثاء للانضمام إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية في رحلة قادمة من مطار إسطنبول بالعاصمة التركية، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات ووكيل أعماله.

وتعاقد النادي الأهلي مع وسام أبو علي من سيريوس السويدي، مقابل مليون و700 ألف دولار بالإضافة إلى 300 ألف دولار امتيازات، يتم تسديدها على 4 أقساط خلال عامين.