نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يتحدث عن مميزات روي فيتوريا.. وتوقعاته للمنتخب في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رشح أحمد مجدي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منتخب مصر لحصد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.



قال أحمد مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، منتخب مصر مرشح دائم لحصد لقب بطولة الأمم الأفريقية، رفقة المنتخبات الكبرى مثل السنغال والمغرب والجزائر.



وأضاف مجدي، ليس لدي شك في قدرة الفراعنة على العودة بلقب بطولة الأمم وتحقيق آمال المصريين في استعادة اللقب.

وتابع، تسلسل مباريات منتخب مصر في دور المجموعات جيد، وقادرين على حجز تذكرة العبور للدور التالي.



وكشف مجدي عن تلقي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الكثير من العروض التدريبية، إلا أنه يرفض الرحيل ويتمسك بالاستمرار مع الفراعنة.



وأبدى أحمد مجدي إعجابه بقدرات فيتوريا، وما يقدمه مع منتخب مصر، مؤكدا أن أفضل ما يُميزه هو التوازن ما بين الدفاع والهجوم في مبارياته.