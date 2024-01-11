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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تفاصيل معسكر الفريق الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة التوقف الدولي، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2023 بدولة قطر.

بمشاركة الزمالك.. الاتفاق يعلن تفاصيل معسكره في الإمارات

ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره النادي، سيقام معسكر الفريق بقيادة المدير الفني ستيفن جيرارد في الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 28 يناير. وسيشمل المعسكر مشاركة الفريق في بطولة الوحدة الودية الدولية التي تقام في أبوظبي من 20 إلى 24 يناير، بمشاركة 4 أندية عربية، وهي الوحدة الإماراتي، والزمالك المصري، وأم صلال القطري.

وستقام مباريات البطولة بنظام مسابقة الكؤوس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، حيث سيواجه الاتفاق نظيره أم صلال في اللقاء الأول يوم السبت 20 يناير، فيما سيلتقي الزمالك مع الوحدة في المباراة الثانية. ومن المقرر أن تقام مباراة المتأهلين للنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الأربعاء 24 يناير.