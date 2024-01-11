ليس عبدالله السعيد.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عن حسم اتفاقه بشكل نهائي لضم لاعب بيراميدز، محمود صابر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يقترب من ضم محمود صابر

وتم فسخ تعاقد محمود صابر مع نادي زد إف سي الذي كان معارًا إليه من بيراميدز، وكان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي. وقد اتفق الزمالك بشكل نهائي مع صابر الذي أظهر استعداده للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء.

تشير التقارير إلى أن الزمالك يعتزم مخاطبة إدارة بيراميدز لحسم الصفقة رسميًا. ويرغب الزمالك في التوصل إلى اتفاق نهائي مع بيراميدز لضم محمود صابر، ومن المتوقع حسم الصفقة بشكل رسمي بعد إنهاء أزمة القيد.

يذكر أن محمود صابر يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في أغسطس المقبل. شارك صابر في 8 مباريات من أصل 10 في الدوري مع نادي زد إف سي، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر.