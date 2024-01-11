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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة يتجه نحو رفض بيع ثلاثة لاعبين أساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يحسم موقفه من بيع الثلاثي الناري

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتعلق الأمر بكل من اللاعبين بيدري، جافي، ورونالد أراوخو، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من خطط الفريق.

وتواجه إدارة برشلونة مشاكل مالية، ولذلك يُفضل عدم التخلي عن هؤلاء اللاعبين لضمان استمرارية الفريق بمستوى جيد في الموسم المقبل.

يُشار إلى أن رونالد أراوخو كان قد ارتبط اسمه بالرحيل في صيف 2024 مع اهتمام بايرن ميونخ الألماني، ولكن يبدو أن برشلونة ينوي الاحتفاظ به.

أما جافي، فقد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، وهو لاعب أساسي يشكل جزءًا مهمًا من خطط الفريق.

بالنسبة لبيدري، فإنه يعد واحدًا من المواهب الواعدة في الفريق، وبرشلونة يعتزم الاحتفاظ به وتطوير إمكانياته في المواسم القادمة.