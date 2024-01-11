ليفربول يقلب تأخره بهدف لفوز بثنائية أمام فولهام بكأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو الفريقان العديد من التسديدات.

سجل ويليان هدف فولهام الأول في شباك ليفربول في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من بيريرا.

وأدرك كورتيس جونس هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة الثامنة والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة خطف جاكبو هدف التقدم للريدز بصناعة نونيز لتنتهي بذلك أحداث المباراة.