نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يتمسك بخدمات " ظهير السيتي الطائر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إيطالية كشفت عن تطورات جديدة بشأن مستقبل سيرجيو جوميز مع مانشستر سيتي خلال الفترة القادمة.

جوارديولا يتمسك بخدمات " ظهير السيتي الطائر "

ابتعد سيرجيو جوميز عن المشاركة بانتظام مع مانشستر سيتي، ولكن عاد للعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا لبضع دقائق. جوارديولا نجح في إقناع جوميز بالبقاء خلال هذا الموسم الحالي.

الظهير الأيسر كان يشعر بعدم استقراره في مانشستر سيتي بسبب قلة الدقائق التي لعبها هذا الموسم، وكان يعتزم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية. ووفقًا لتقارير "توتو ميركاتو ويب"، بعد محادثات مباشرة، تقنع جوارديولا جوميز بالبقاء على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

سيرجيو جوميز يقضي موسمه الثاني مع مانشستر سيتي بعد انضمامه من أندرلخت البلجيكي. ورغم أنه شارك بشكل محدود هذا الموسم، إلا أن مدربه قنعه بأهمية بقائه حتى نهاية الموسم.