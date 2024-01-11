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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت تونس استعدادتها لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-0 على الرأس الأخضر وديًا اليوم الأربعاء على ملعب حمادي العقربي في رادس.

قبل أمم افريقيا.. تونس تختتم استعداداتها بثنائية في الرأس الأخضر

ومنح إلياس العاشوري التقدم لتونس بعد 12 دقيقة من البداية وأضاف يوسف المساكني الهدف الثاني بعد الاستراحة.

وأهدر غاميرو مونتيرو لاعب الراس الأخضر ركلة جزاء في الدقيقة 25 ليفوت على بلاده فرصة إدراك التعادل.

واختار الجهاز الفني لتونس خوض المباراة دون جماهير أو تغطية إعلامية من أجل عدم الكشف أوراقه قبل خوض البطولة المقامة في ساحل العاج.

وكان فريق المدرب جلال القادري قد تعادل سلبيًا مع موريتانيا يوم السبت الماضي.

وتلعب تونس، التي توجت باللقب عام 2004 على ملعبها، في المجموعة الخامسة وتستهل مشوارها بمواجهة ناميبيا يوم 16 يناير (كانون الثاني) قبل مواجهة مالي بعدها بأربعة أيام ثم ختام دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا يوم 24 من الشهر ذاته.