ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد إلى نهائي السوبر الإسبانيفاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 5 - 3 يوم الأربعاء بعد مباراة ماراثونية على ملعب الأول بارك بالرياض ليتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله ماريو هيرموسو في الدقيقة السابعة، ورد الريال بهدفين سجلهما أنتونيو روديغير وفيرلان ميندي في الدقيقتين 20 و30.

وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بهدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2.

في الدقيقة 78 تقدم أتلتيكو مدريد بهدف ثالث سجله كيبا أريزبالاغا حارس مرمى ريال مدريد بالخطأ في مرماه، قبل أن يدرك داني كارفخال التعادل في الدقيقة 85.

امتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3.

ونجح ريال مدريد في حسم الأمور لصالحه بهدفين في وقت متأخر، حيث أضاف الهدف الرابع عن طريق ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 116.

وسجل إبراهيم دياز الذي حل بديلا في الشوط الثاني الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 122.

وينتظر ريال مدريد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين فريقي برشلونة وأوساسونا يوم الخميس.