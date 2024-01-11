نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأربعاء 9/1/2024 بكأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام اليوم الأربعاء 9/1/2024 بكأس الرابطة الإنجليزية.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فولهام

فاز فريق ليفربول الكروي الأول أمام نظيره فريق فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام

أحرز ويليان هدف فولهام الأول في شباك ليفربول في الدقيقة التاسعة عشر ليعادل كورتيس جونس النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الثامنة والستين.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة خطف جاكبو هدف التقدم للريدز بصناعة نونيز.