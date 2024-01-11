نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا كبيرا وعريضا أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك في لقاء حاسم وهام بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

أهداف ريال مدريد وأتلتيكو في المباراة

سجل هيرموسو الهدف الأول في الدقيقة 7 واحرز روديجر التعادل للريال في الدقيقة 20.

وسجل ميندي الهدف الثاني في الدقيقة 29 وعاد جريزمان بالتعادل لاتلتيكو في الدقيقة 37.

وسجل روديجر هدف ثالث لاتلتيكو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 79 وعاد كارفخال بالتعادل للريال في الدقيقة 85.

وانتهى الشوط الثاني 3/3 وانتقلت المباراة للاشواط الإضافية وسجل ابراهيم دياز الهدف الرابع في الدقيقة 116 وعاد بالهدف الخامس والثاني له في اخر الدقائق وانتهت المباراة 5/3.