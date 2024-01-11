ميلان يودع كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام أتالانتا

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان منافسات بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم بعد الخسارة أمام نظيره فريق أتالانتا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ميلان يودع كأس إيطاليا

وانطلقت مباراة ميلان ضد نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق ميلان أمام نظيره فريق أتالانتا في المباراة التي جمعت بينهما ببطولة كأس إيطاليا.

وافتتح النجم رفائيل لياو التسجيل لفريق ميلان في المباراة عند الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وتمكن اللاعب تيون كووبميينيرز نجم الفريق الأول لكرة القدم أتالانتا من تسجيل هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 47 من عمر الشوط.

وسجل اللاعب تيون كووبميينيرز هدف الفوز فريق أتالانتا في المباراة عند الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح الفريق.