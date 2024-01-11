كارلو أنشيلوتي يكشف سبب فوزه بديربي مدريد في السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سبب فوز الميرنجي أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني التي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

كارلو أنشيلوتي يكشف سبب فوزه بديربي مدريد

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي: "لقد تعاملنا مع الشوط الأول بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كانوا يفتقرون إلى الطاقة.. لقد لعبوا بشكل جيد للغاية، مثلنا، فزنا بالمباراة لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة.. لقد كانوا منافسًا قويًا جدًا".

وأضاف كارلو: "نحن وأتلتيكو مدريد فريقان قويان للغاية وقد قدموا كل شيء، إنها منافسة مهمة وعليك أن تأخذ في الاعتبار رحلة مدتها 6 ساعات أمس ".

وعند سؤاله عن من تتمنى مقابلته في نهائي السوبر الإسباني قال كارلو أنشيلوتي: "أتمنى أن يفوز الأفضل غدًا".

واختتم المدرب الإيطالي "لقد كانوا منافسًا قويًا للغاية، وقد كلفنا ذلك الكثير.، التبديلات ساهمت كثيرًا".