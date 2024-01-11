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أحمد جودة - القاهرة - تعجب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من صافرات الإستهجان ضد كروس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي أثناء مباراة فريقه الميرنجي ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

كارلو أنشيلوتي: أتعجب من صافرات الإستهجان ضد كروس

وتمكنت كتيبة المدرب الإيطالي من تحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ليتأهل الميرنجي إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لملاقاة الفائز من مواجهة برشلونة ضد أوساسونا يوم الأحد المقبل على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.

وقال أنشيلوتي: "لا أفهم سبب صافرات الإستهجان ضد كروس. لا أعتقد أنه فهم ذلك أيضًا، على الرغم من أننا لم نتحدث عن ذلك".

وأضاف: "مانويل بيلينغريني كان مُحق الموسم الماضي عندما قال أنه يجب إلغاء الأشواط الإضافية من المسابقات".

وعند سؤاله عن لماذا اختار مودريتش وليس كروس في التشكيلة الأساسية قال: "كان لدى كروس بعض الانزعاجات وتدرب مرتين فقط، كنت أرغب في الحصول على لاعب أكثر جاهزية.. الحقيقة هي أن هذا القرار صعب للغاية، ليس من السهل الاختيار بينهما".

وأردف: "الآن علينا إصلاح بعض الأخطاء. هدف جريزمان كان خيالي".

وأتم: "الآن لدينا 4 أيام للتعافي.. مباراة اليوم تطلبت منا مجهودًا كبيرًا، لقد فزنا الليلة لأننا حافظنا على طاقتنا حتى اللحظة الأخيرة".