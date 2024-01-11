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أحمد جودة - القاهرة - طالب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أحمد فتوح بالتركيز داخل الملعب فقط مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور: أتمنى من "فتوح" يركز داخل الملعب فقط

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى من أحمد فتوح أن يتعلم من أخطائه الماضية وأن يركز داخل الملعب فقط مع نادي الزمالك لأن الفريق يحتاجه".

وأضاف: "أحمد فتوح لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية هائلة وأتمنى أن يكون تركيزه مع فريق الزمالك فقط".



وخاض نادي الزمالك مباراتين وديتين أمام كاسكادا وعثماثون طنطا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمعسكر الامارات القادم.

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين في الإمارات دورة الوحدة الودية ودورة دبي للتحدي منتصف شهر يناير الجاري.