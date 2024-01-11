فينجادا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتدريب الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي نيلو فينجادا، مدرب الزمالك سابقا والمدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات معه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

فينجادا يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

وقال فينجادا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "كل ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات معي لتدريب الفريق غير صحيح"

وأضاف: "لم يفاوضني الزمالك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وكل ما تردد مجرد تقارير صحفية خاطئة"

واختتم: "التواصل الوحيد مع الزمالك كان من أجل حل أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة لحل أزمة القيد"

يخوض نادي الزمالك دورتين وديتين بالامارات دورة الوحدة الودية ودورة دبي للتحدي استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.