الرياضة

حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك.. ولم أفهم قرار أمير مرتضى

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك.. ولم أفهم قرار أمير مرتضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن تعرض لصعوبات عديدة في بداية مشواره مع الأبيض، مُشيرًا إلى أن أمير مرتضى، مدير الكرة السابق نصحه بالتدرب منفردًا.

حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدربت في البداية بمفردي مع نادي الزمالك.. هذه الفترة كان بها فيروس كورونا، والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ".

وأضاف: "أمير مرتضى نصحني بالتدرب بمفردي خلال هذه الفترة.. أعتقد أنه خاف على نفسية اللاعبين في مركزي، مثل أحمد عيد، ولم أفهم لماذا حدث معي ذلك".

وتابع: "أتيت للزمالك في ظروف صعبة، ظللت 9 أشهر دون لعب كرة قدم، وتدربت 3 أسابيع فقط، ولم أكن جاهزًا من الناحية النفسية أو البدنية أو الفنية".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "أول مبارياتي مع الزمالك كانت تحت قيادة جايمي باتشيكو، وتعذبت في البداية، ولم أدخل بسهولة في مجموعة اللاعبين، وكنت أفتقد حساسية المباريات"

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا