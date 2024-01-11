حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك.. ولم أفهم قرار أمير مرتضى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن تعرض لصعوبات عديدة في بداية مشواره مع الأبيض، مُشيرًا إلى أن أمير مرتضى، مدير الكرة السابق نصحه بالتدرب منفردًا.

حمزة المثلوثي: تعذبت في بداية مشواري مع الزمالك

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تدربت في البداية بمفردي مع نادي الزمالك.. هذه الفترة كان بها فيروس كورونا، والتحضير لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

وأضاف: "أمير مرتضى نصحني بالتدرب بمفردي خلال هذه الفترة.. أعتقد أنه خاف على نفسية اللاعبين في مركزي، مثل أحمد عيد، ولم أفهم لماذا حدث معي ذلك".

وتابع: "أتيت للزمالك في ظروف صعبة، ظللت 9 أشهر دون لعب كرة قدم، وتدربت 3 أسابيع فقط، ولم أكن جاهزًا من الناحية النفسية أو البدنية أو الفنية".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "أول مبارياتي مع الزمالك كانت تحت قيادة جايمي باتشيكو، وتعذبت في البداية، ولم أدخل بسهولة في مجموعة اللاعبين، وكنت أفتقد حساسية المباريات"