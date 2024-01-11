الرياضة

أحمد أبو مسلم لـ" دوت الخليج الرياضي": حظوظ مصر أقوي بكثير في المجموعة وفارق المستوي

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد أبو مسلم نجم السابق أن حظوظ مصر أقوي بكثير في المجموعة وفارق المستوي بين مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أحمد أبو مسلم لـ" دوت الخليج الرياضي": حظوظ مصر أقوي بكثير في المجموعة

وأكد أحمد أبو مسلم في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي": طبيعي المنتخب الوطني لا بد أن يتأهل كأول مجموعة في كأس الأمم الإفريقية.

وأكمل: "قائمة منتخب مصر هناك لاعبين متواجدين في القائمة لا يستحقوا للانضمام لمنتخب مصر".

وتابع: "الحصان الأسود في البطولة سيكون منتخب منتخبي بوركينا فاسو ومالي".

وأضاف: "طبيعي منتخب مصر أن يتأهل كأول مجموعة في كأس الأمم الإفريقية".

واختتم: "منتخب مصر قادر على التأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب بطولة كأس الأمم الإفريقية".

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 بمباراة الافتتاح منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو يوم السبت القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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