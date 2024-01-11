أردا جولر: هذا هو ريال مدريد.. نحن نلعب من أجل الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث التركي أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عقب مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، والتي فاز بها الملكي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الأول بارك" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

أردا جولر: هذا هو ريال مدريد

وقال جولر في تصريحات تليفزيونية: "هذا هو ريال مدريد، من هو المنافس لا يهم.. نحن نلعب من أجل الفوز".

وأضاف أردا: "إن شاء الله كل شيء سيكون جيدًا جدًا بالنسبة لنا جميعًا.. هناك دعم كبير من تركيا، شكرا لكل شخص، الأيام الجيدة قادمة لنا".

وأكمل اللاعب التركي: "لقد أُصبت لمدة 5 أو 6 أشهر.. لقد تعافيت من إصابتي وقام المدرب على الفور بوضعي في التشكيلة وتركني ألعب وهو يدعمني باستمرار ويخبرني بثقته بي.. أتمنى أن يتحسن كل شيء".

