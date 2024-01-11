سفير مصر في كوت ديفوار: نحاول التغلب على الزحام واستقبال رائع لمحمد صلاح ونوفر كل شئ للمنتخب لتحقيق أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف سيف سفير مصر لدي كوت ديفوار، أنه يسعى لتوفير كل سبل الراحة لمنتخب مصر من أجل تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

سفير مصر في كوت ديفوار: نحاول التغلب على الزحام واستقبال رائع لمحمد صلاح

وقال سفير مصر في كوت ديفوار شريف سيف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الحمدلله الاستقبال تم على أكمل وجه ونهتم بفندق الإقامة ونوفر كل سبل الراحة من أجل خدمة منتخب مصر لتحقيق اللقب".

وأضاف: "اللجنة المنظمة عاملة مجهود كبير، والنهارده كان أول تدريب لمنتخب مصر والأمور تسيير بشكل جيد، واليوم كان في استقبال جماهيري كبيري كثير أثناء اتجاههم للمران، خاصةً جماهير محمد صلاح من كل أنحاء العالم".

وتابع:" الذهاب لملعب التدريب كان في وقت أطول من المتوقع ولكن سنبحث هذا الوضع، والرطوبة عالية بشكل كبير في الوقت الحالي، ولكن في المجمل الأمور تسير جيدًا".

واتم:" اللاعبين تملك الكثير من الخبرات وتستطيع التأقلم على كافة الاوضاع، وكان لي الشرف لاستقبال اللاعبين داخل المطارواستقبال محمد صلاح كان رائع وتمنيت التوفيق للجميع وهما دايما مشرفنا".