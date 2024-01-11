إبراهيم سعيد يقدم نصيحة لـ رمضان صبحي: أبعد عن اللي حواليك عشان ترجع لمستواك

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أحمد جودة - القاهرة - علّق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على إمكانية عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحى، لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم سعيد يقدم نصيحة لـ رمضان صبحي

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "بخصوص رمضان صبحي ومسلسل كل فترة بشأن عودته لصفوف النادي الأهلي، أنا أرى أن رمضان أكيد فضل مصلحته في البداية وانتقل إلى بيراميدز".

وأضاف: "ولكن أرغب أيضًا في توجيه رسالة له، في حال أنك ترغب في الاعتذار أعتذر، ولكن أترك القرار لمجلس إدارة الاهلي ثم الجماهير".

وتابع: "أنا واحد من الناس اعتذرت لبيتي النادي الأهلي، واعتذرت من 2007، ثم حدث خلاف وأن حزنت واعتذرت في النهاية لأن هذا قرار النادي، والاعتذار ليس عيب".

وأتم: "نصيحتي لك لا بد من الابتعاد عن من حولك حتى تعود لمستواك، وابعد عن من يقول لك أنك أفضل من مرموش وتريزيجيه الآن".