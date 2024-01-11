الرياضة

محمد شبانة: بيراميدز لديه 6 لاعبين اعارات فقط من بداية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قام بإعارة 6 لاعبين فقط، وما يتردد حول قيامه بإعارة عشرة لاعبين غير صحيح مطلقًا.

محمد شبانة: بيراميدز لديه 6 لاعبين اعارات

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "بيراميدز قام بإعارة 3 لاعبين لنادي زد في بداية الموسم، و3 لاعبين أيضًا لنادي المقاولون العرب".

وأضاف: "قد يكون هناك لاعبين آخرين تم ابرام عقود مؤقتة لهم بالانتقال لمدة سنة، ومن ثم إعادتهم بعد ذلك".

وأكمل: "فكرة فتح باب القيد ومحاولة البعض التأكيد على أن الزمالك المستفيد، غير صحيح، ولو كانت هناك وقت متبقى من الانتقالات الصيفية سوف يتم توزيعه على كل الدرجات".

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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