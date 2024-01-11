نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل استعدادات منتخب مصر لـ بطولة كأس أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، أن اتحاد كرة القدم المصري أنهى إجراءات اقامة البعثة باحترافية شديدة، وكان هناك مندوب من المنتخب المصري جاء إلى ابيدجان مبكرا من أجل الترتيب والاتفاق على كل شئ قبل قدوم البعثة.

تفاصيل استعدادات منتخب مصر لـ بطولة كأس أمم افريقيا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نجوم منتخب مصر وعلى رأسهم وصلاح والنني وتريزيجيه والشناوي لديهم شعبية كبيرة في كوت ديفوار، والشعب الإيفواري يعرف اللاعبين المصريين جيدًا، وكان هناك استقبال رائع للاعبين وحماس شديد من جانب الايفواريين وهو ما ظهر أيضا من الجماهير، وكانوا موجودين أمام الفندق اليوم قبل الذهاب لملعب التدريبات، وحرصوا على التقاط صور وفيديوهات للبعثة".

وأضاف: "هناك تلبية كاملة لمطالب البعثة المصرية من جانب اتحاد الكرة الايفواري، ويوجد تعاون واضح بين الجميع، ومن جانب السفارة المصرية نعمل على التواصل الدائم مع أفراد البعثة سواء الجهاز الإداري أو الجهاز الفني واللاعبين، وكنت متواجدًا مع خالد الدرندلي وحازم امام في مران المنتخب اليوم".

وواصل: "هناك حالة تركيز واضحة وروح طيبة بين اللاعبين، والرطوبة انخفضت بشكل واضح في كوت ديفوار، ونتمنى أن تكون الأجواء مثالية للاعبين من أجل تقديم مستوى جيد، لكن لاعبي المنتخب المصري قادرين على تقديم أفضل أداء، ومشكلة نقص الأوكسجين غير موجودة في كوت ديفوار، واللاعبين قادرين على التعامل مع الرطوبة، وهناك أمطار من وقت لآخر، والفترة الحالية من أفضل فترات العام في الطقس".

وأكمل: "فندق الإقامة قريب من الاستاد الذي سيخوض منتخب مصر عليه المباريات، ونتمنى أن تكون كل الظروف في صالحنا، وهناك اهتمام كبير بكل تأكيد بمنتخب مصر، ويتواجد جالية مصرية بالفعل في كوت ديفوار، ولديهم بالتأكيد رغبة في حضور المباريات، وسنعمل على مساعدتهم من أجل التواجد في الاستاد، في البداية هناك 300 مشجع يريدون الحضور، وبعدها سيزيد الرقم بكل تأكيد".

وأتم: "جاهزين لاستقبال أي جماهير تأتي إلى كوت ديفوار من مصر، خصوصا أن هناك دول كثيرة قريبة من البلد المستضيف للبطولة سوف يحضرون بسهولة، ونتمنى التنسيق مع جميع الجهات لوجود جمهور مصري، في الأدوار المتقدمة".