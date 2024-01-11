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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك السابق أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للأبيض لا يناسب أندية الدوري المصري أو التونسي.

حمزة المثلوثي: أوسوريو مدرب لا يناسب الدوري المصري

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا وقادة فريق الزمالك تحدثوا مع أوسوريو كثيرًا في الأمور التكتيكية، لكنه مدرب عنيد".

وأضاف اللاعب التونسي: "أوسوريو مدرب كبير للغاية، لكنه لا يناسب الدوري المصري أو التونسي.. هو مدرب هجومي بشكل كبير، ويحتاج لمستوى لاعبين آخر، خصوصًا في الجانب الدفاعي".

وتابع: "قادة الفريق والمدربين المساعدين تحدثوا معه كثيرًا، وكنت أقول لهم بإن هناك أمور تكتيكية يصعب تطبيقها في المباريات، لكنه كان من المستحيل أن يغير تفكيره".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "جميعنا تعرض للظلم في خطة لعب أوسوريو وليس حسام عبد المجيد فقط.. هو يطلب سرعات كثيرة في المباريات".