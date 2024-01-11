الرياضة

حمزة المثلوثي: أوسوريو مدرب لا يناسب الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك السابق أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للأبيض لا يناسب أندية الدوري المصري أو التونسي.

حمزة المثلوثي: أوسوريو مدرب لا يناسب الدوري المصري

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا وقادة فريق الزمالك تحدثوا مع أوسوريو كثيرًا في الأمور التكتيكية، لكنه مدرب عنيد".

وأضاف اللاعب التونسي: "أوسوريو مدرب كبير للغاية، لكنه لا يناسب الدوري المصري أو التونسي.. هو مدرب هجومي بشكل كبير، ويحتاج لمستوى لاعبين آخر، خصوصًا في الجانب الدفاعي".

وتابع: "قادة الفريق والمدربين المساعدين تحدثوا معه كثيرًا، وكنت أقول لهم بإن هناك أمور تكتيكية يصعب تطبيقها في المباريات، لكنه كان من المستحيل أن يغير تفكيره".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "جميعنا تعرض للظلم في خطة لعب أوسوريو وليس حسام عبد المجيد فقط.. هو يطلب سرعات كثيرة في المباريات".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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