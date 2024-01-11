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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أنه لم يندم على العمل في قنوات الزمالك خلال الفترة الماضية.

خالد الغندور: لم أندم على العمل في قناة الزمالك

وقال الغندور فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تشرفت بالعمل في قناة الزمالك ولم أندم على ذلك، وإذا دخلت انتخابات النادي على منصب العضوية سأحصل على المركز الأول".

وأضاف: "لا يوجد أى شخص يدخل انتخابات دون غرض شخصي، والذين يتواجدون داخل مجالس الإدارات هدفهم هي الوجاهة في المجتمع".

موعد مباراه الزمالك القادمة في معسكر الامارات

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دورتين وديتين بالامارات دورة الوحدة الودية ودورة دبي للتحدي استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

القنوات الناقله لمباريات الزمالك في معسكر الامارات

تنقل مباريات الزمالك في معسكر الامارات دورة دبي للتحدي ودورة الوحدة الودية على قنوات أبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات الزمالك في الامارات.