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أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية صدام أهلاوي موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي بالمجموعة الخامسة.

كأس الأمم الإفريقية، مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية، القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية، ينتظر عشاق الكورة الإفريقية مباراة قوية تجمع بين المنتخب المالي ومنتخب البافانا بافانا في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حيث يضم المنتخبين بين صفوفة عدد كبير من نجوم الكورة سواء المتواجدين في الدوريات المحلية أو المحترفين بالخارج، وتشهد مباراة المنتخب المالي ومنتخب جنوب إفريقيا صدام قوي بين نجمي النادي الأهلي حيث يتواجد رفقة المنتخب المالي لاعب خط وسط الأهلي اليو ديانج، فيما يتواجد مع المنتخب الجنوب إفريقي الجناح بيرسي تاو.

وفيما يلي تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية موعد مباراة مالي وجنوب إفريقيا، والقنوات الناقلة للمباراة والتردد الخاص بها، وقائمة المنتخبين المشاركة في البطولة.

موعد مباراة مالي وجنوب إفريقيا كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

اليو ديانج - بيرسي تاو

كأس الأمم الإفريقية 2024، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في افتتاح مشوارهم في البطولة يوم الثلاثاء 16 يناير، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي.

القنوات الناقلة لمباراة مالي وجنوب إفريقيا بالجولة الأولى كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والتردد الخاص بها

كأس الأمم الإفريقية صدام أهلاوي موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي بالمجموعة الخامسة

قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية

القمر الصناعي: أسترا سات 19 sportdigital.

ترددها: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.



قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30.

التردد: 12437.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

قناة: ‏ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار.

التردد: 12609.

معدل الترميز: 27550.

الاستقطاب: H.

15 غرب.

قناة: RING HD

القمر الصناعي: البلغاري.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: H.

1.9 شرق.

قناةSolo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي.

التردد: 11179.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: H.

13 شرق.

قناة beIN Sports HD MAX 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

8 غرب.

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قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B.

التردد: 12604.

8 غرب.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3.

التشفير: إرديتو فيديو جارد.

قائمة المنتخب المالي لكأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مالي

وكان قد أعلن المدرب إيريك شيل مدرب المنتخب المالي عن قائمة المنتخب الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا منذ أيام قليلة وجاءت كالتالي:-



حراسة المرمى: دجيغي ديارا (يانغ أفريكانز التنزاني) - أبو بكر دومبيا (النخبة الأفريقية المالية) - إسماعيل دياوارا (مالمو السويدي).



خط الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد الإسباني) - فالاي ساكو وبوبكر كواتي (مونبلييه الفرنسي) - مامادو فوفانا (أميان الفرنسي) - سيكو نياكاتي (براغا البرتغالي) - موسى ديارا (تولوز الفرنسي) - أمادو دانتي (شتورم غراتس النمساوي).



خط الوسط: ديادي ساماسيكو (هوفنهايم الألماني) - محمد كامارا (موناكو الفرنسي) - دودو حيدرة (لايبزيغ الألماني) - أليو ديانج ( النادي الأهلي المصري) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا الإيطالي) - كاموري دومبيا (بريست الفرنسي) - أداما نوس تراوري (هال سيتي الإنجليزي) - إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي) - بوبكر تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي).



خط الهجوم: سيكو كويتا ونيني دورجيليس (سالزبورغ النمساوي) - موسى دومبيا (العدالة السعودي) - فوسيني دياباتي (لوزان السويسري) - إبراهيم سيسوكو (سانت إتيان الفرنسي) - لاسين سينايوكو (أوكسير الفرنسي) - يوسوفا نياكاتي (بني ياس الإماراتي) - سيريني دوكوري (لوريان الفرنسي).

قائمة المنتخب الجنوب إفريقي لكأس الأمم الإفريقية 2024

قائمة المنتخب الجنوب إفريقي

وكان قد كشف المدير الفني البلجيكي لمنتخب جنوب إفريقيا هوغو بروس عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وجاءت القائمة كالآتي:-

حراسة المرمى: ريكاردو غوس (سوبر سبورت يونايتد) - فيلي موثوا (أمازولو) - ورونوين وليامس (ماميلودي صنداونز).



خط الدفاع: غرانت كيكانا - وتيرينس ماشيغو - وأوبري موديبا - وخوليسو موداو - وموثوبي مفالا ( جميعهم من فريق صنداونز) - سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - وسياندا زولو (سوبر سبورت).



خط الوسط: ثابيلو ماسيكو - وتيبوهو موكوينا- وثابيلو مورينا (من صنداونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش) - ثابانغ موناري (أورلاندو بايرتس) - وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي).



خط الهجوم: زاخيل ليباس - وإيفيدنس ماكغوبا (من أورلاندو بايرتس) - أوسوين أبوليس (بولوكواني سيتي) - ميهلالي مايامبيلا (أريس ليماسول القبرصي) - بيرسي تاو (الأهلي المصري) - وثيمبا زواني (صنداونز).

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 13 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.