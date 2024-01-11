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أحمد جودة - القاهرة - تميمة الحظ للفراعنة.. منتخب مصر يفتتح مشواره بالكان بمواجهة موزمبيق

"Egyptian national team" كأس الأمم الإفريقية تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق والقنوات الناقلة للمباراة.

كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر، موعد مبارة منتخب مصر، يفتتح المنتخب المصري مشوارة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي ستقام بموت ديفوار في الفترة مابين 13 يناير وحتى 11 فبراير بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى يوم الأحد المقبل، حيث يقع المنتخب في المجموعة الثانية رفقة غانا، وجزر القمر، وموزمبيق.

ويعاني المنتخب الوطني من وجود إصابة خفيفة بين لاعبية حيث لم يشارك محمد الشناوي في المباراة الودية أمام تنزانيا بسبب الإصابة، كما يعاني حارس بيراميدز أحمد الشناوي من الإصابة هو الاخر، بجانب عدم قدرة الباك اليمين عمر كمال عبد الواحد من استكمال المباراة الماضية بعد عودة من الإصابة.

ويتسأل الكثير من محبي المنتخب عن التشكيل المتوقع للفراعنة في مباراة الافتتاح أمام موزمبيق في ظل عدم جاهزية بعض اللاعبين بشكل كامل، وفيما يلي نستعرض لكم التشكيل المتوقع للمنتخب المصري لمباراة موزمبيق، وموعد مباراة المنتخب، والمواجهات السابقة بين المنتخبين.

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2024

محمد صلاح

منتخب مصر، كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن تبدأ الفراعنة مشوارها بالبطولة يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير أمام موزمبيق، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024

منتخب مصر، كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يتم نقل وبث مباراة منتخب مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق كأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مصر

منتخب مصر، كأس الأمم الإفريقية، ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة المباراة بتشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد حمدي.

خط الوسط:- محمد النني - مروان عطية _ أمام عاشور

خط الهجوم:- محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفي محمد.



تميمة الحظ.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

مصر وموزمبيق

وواجه المنتخب المصري نظيرة الموزمبيقي في 5 لقاءات سابقة كانت من بينهم ثلاث لقاءات في دور المجموعات نجح خلالهم الفراعنة في الحصول على اللقب مع نهاية البطولة، وكانت المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخبين في عام 1986 في إطار دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخة الـ15، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

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وكان اللقاء الثاني في عام 1998 خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا أيضًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، وتمكن منتخب مصر بالفوز بالمباراة بثنائية نظيفة أحرزها المهاجم حسام حسن.

وكانت المواجهة الثالثة في أنجولا كانت في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2010، بدور المجموعات أيضًا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد آحرزهما اللاعب داريو كان بالخطأ في مرماه ومحمد ناجي جدو.

وفي كانت أخر المواجهة بين المنتخبين في إطار تصفيات كأس العالم 2014، وفاز الفراعنة في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل احرزهم محمود فتح الله، ومحمد زيدان.

ونجح الفراعنة في تكرار الانتصار في مباراة الإياب بهدف دون رد أحرزه النجم المصري محمد صلاح.