شيكابالا: الزمالك يحتاج لصفقات قوية.. وعلينا حل الأمور "بالعقل"

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك عن تمنيه بإبرام الأبيض لصفقات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة.

شيكابالا: الزمالك يحتاج لصفقات قوية

وقال محمود عبد الرازق شيكابالا في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما أتمناه للزمالك حاليًا هو أن يتم التعاقد مع صفقات تليق باسم النادي، وأن يكون اللاعبين الجدد على قدر المستوى الذي يرتدي قميص الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لأمور عديدة حاليًا، ويحتاج إلى لاعبين جدد بالتأكيد، ونحن نريد الدعم، ولكن لدينا أزمات كثيرة في النادي، يجب أن نحل الأمور بالعقل".

وتابع: "بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هي الهدف الأول بالنسبة لنا هذا الموسم، ومازلنا في المنافسة على لقب الدوري، ومن المبكر أن نتحدث عن تلك البطولة".

وأكمل: "لدينا نهائي كأس مصر، ونستطيع أن نكافح على تلك المباراة، والفوز بالبطولة، وإذا تكمنّا من الحصول على بطولة أو بطولتين هذا الموسم سيكون أمرًا جيدًا".

وأتم محمود عبد الرازق شيكابالا تصريحاته قائلًا: "الزمالك يحتاج لأمور عديدة على المدى البعيد، ولكن الداعم الأول والأخير للزمالك هو الجمهور، وهو ما يجعل النواقص لدينا تختفي، لذا أطالبهم بالدعم أيًا كانت النتائج".