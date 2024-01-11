نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المثلوثي: ميزة معتمد جمال أنه لا يتفلسف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك بتعامل معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول مع اللاعبين، واصفًا عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالجندي المجهول.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معتمد جمال يتعامل بشكل جيد مع الناحية النفسية مع اللاعبين".



وأضاف اللاعب التونسي: "معتمد جمال شخص محترم، ويفرض على الجميع أن يحترمه، وما يعجبني فيه أنه لا يتفلسف، وهذا ما كان يحتاجه الزمالك بعد خوان كارلوس أوسوريو، وأتمنى له التوفيق، وهو مشروع مدرب كبير".

وتابع: "عبد الواحد السيد يقوم بدور في الخفاء، فهو جندي مجهول ويقوم بأدوار عديدة مع الفريق.. الجميع يحصل على اجازات، وهو يواصل العمل، فهو يقوم بدور كبير في التنسيق بين جميع الإدارات، وهو شخص يمكنك أن تعتمد عليه".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "محمد عبد المنصف إنسان يحب عمله، يتحدث معي كثيرًا للتنسيق مع محمد عواد في المباريات، وهو مدرب كبير، ولا أعلم لماذا يتعرض للانتقادات، ولكن عليه أن يعتاد على ذلك في الزمالك".