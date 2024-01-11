نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جنوب إفريقيا الأولى في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج بداية من الثالث عشر من شهر يناير حتى الحادي عشر من شهر فبراير.

ويستعد منتخب جنوب افريقيا لخوض البطولة، وعينهم على اللقب، وسط منافسات شرسة وقوية، بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

موعد مباراة جنوب افريقيا ومالي في بطولة كأس الأمم

ويخوض منتخب الأولاد مباراته الأولى أمام مالي، الثلاثاء المقبل، وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوغو مباراة الفريقين، والتي ستقام في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

ويسع هذا الملعب عدد 20 ألف مشجع.

مجموعة جنوب افريقيا في بطولة كأس الأمم

منتخب الأولاد وقع في المجموعة الخامسة والتي ضمت كلا من:

المنتخب التونسي

المنتخب المالي

المنتخب الناميبي

القنوات الناقلة لمباراة جنوب افريقيا في كأس الأمم

وتنقل مباراة جنوب افريقيا أمام مالي، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة كأس الأمم الافريقية.