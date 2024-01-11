نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مالي الأولى في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ العد التنازلي لانطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج بداية من الثالث عشر من شهر يناير حتى الحادي عشر من شهر فبراير.

ويستعد منتخب مالي لخوض المباراة الأولى له في البطولة، ويأمل في الوصول لأبعد نقطة خلال النسخة الحالية منها.

ولمنتخب مالي واقعة مشهورة النسخة الماضية كان بطلها الحكم سيكازوي والذي أنهى مباراته أمام تونس قبل وقتها الاصلي، وسط تاكيد الاتحاد الافريقي أن الحكم المعتزل حاليا قد تعرض لوعكة صحية بسبب اشعة الشمس.

موعد مباراة منتخب مالي في كأس الامم الافريقية

ويخوض منتخب مالي مباراته الأولى جنوب افريقيا، الثلاثاء المقبل، الموافق السادس عشر من شهر يناير وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة كورهوغو مباراة الفريقين، والتي ستقام في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

ويسع هذا الملعب عدد 20 ألف مشجع.

مجموعة منتخب مالي في كأس الامم الافريقية

منتخب مالي وقع في المجموعة الخامسة والتي ضمت كلا من:

المنتخب التونسي

المنتخب الجنوب افريقي

المنتخب الناميبي

القنوات الناقلة لمباراة مالي في كأس الأمم

وتنقل مباراة مالي أمام جنوب افريقيا، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة كأس الأمم الافريقية.