نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندريه أيو عن الأمم الأفريقية: أصعب من كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصف كابتن غانا، أندريه أيو، كأس الأمم الأفريقية، بأنها أصعب بطولة في العالم قبل النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقود أيو البلاك ستارز في البطولة القارية الثانية في ساحل العاج بعد الأولى في الكاميرون حيث استمتع الفريق بموسم مروع.

سيكون ظهور البلاك ستارز للمرة الخامسة والعشرين في المسابقة منذ بدايتها في عام 1957 ولم يفزوا باللقب منذ آخر مرة فعلوا ذلك في عام 1982.

وفقًا لمهاجم لوهافر، فمن الصعب الفوز بالبطولة التي تقام كل عامين مقارنة بكأس العالم.

وقال أيو خلال حفل وداع الفريق مع رئيس غانا نانا أكوفو أدو مساء الثلاثاء: "هذه البطولة أصعب من كأس العالم".

وأضاف "نحن نعلم أنها أصعب بطولة، بالنسبة لي، في العالم عندما يتعلق الأمر بالقتال والتصميم والطاقة، لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها القيام بذلك هي أن نكون معًا ومتحدين، ولهذا السبب، يا صاحب السعادة، أستطيع ".

وتابع: "أؤكد لكم أننا متحدون ونريد أن نفعل ذلك".

وصل رجال المدرب كريس هيوتون إلى أبيدجان يوم الأربعاء 10 يناير، وأجروا أول جلسة تدريبية لهم قبل انطلاق البطولة يوم السبت 13 يناير.