نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب غانا يظهر بـ " الكينتي التقليدي " فور الوصول إلى كوت ديفوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة المنتخب الغاني إلى ساحل العاج بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وارتدى منتخب غانا الكينتي التقليدي عند وصوله إلى المطار بعد أن غادر كوماسي بالقفاطين البيضاء.

وشوهد جميع اللاعبين الـ 27 بالإضافة إلى الجهاز الفني وهم يرتدون الكينتي والنعال التقليدية عند هبوطهم في عاصمة البلاد.

غادر فريق المدرب كريس هيوتون غانا في صباح أمس الأربعاء بعد أن اختتم استعداداته يوم الثلاثاء بعشاء وداع.

وأوقعت القرعة غانا في المجموعة الثانية إلى جانب الرأس الأخضر ومصر وموزمبيق.

وسيواجه فريق البلاك ستارز فريق الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية يوم الأحد 14 يناير.