نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: جلبنا المشكلات لأنفسنا ولكن حققنا الانتصار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق ليفربول الإنجليزي، فوزًا صعبًا بهدفين مقابل هدف وحيد أمام فولهام، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وبعد المباراة، علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على النجاح الذي حققه فريقه: "كان الأمر صعبًا للغاية، في الشوط الأول، خلقنا بعض المشاكل لأنفسنا ".

وأشار:" لقد دافعوا بشكل متماسك للغاية، وكان علينا إجراء تغييرات في الشوط الأول، وتأقلم اللاعبون بشكل جيد للغاية".

وتابع:" لقد أتيحت لهم فرص كبيرة من الهجمات المرتدة، ثم سيطرنا وسجلنا، وكان كل شيء جيدًا، إنها ليست أفضل لعبة لعبناها على الإطلاق، لكننا جميعًا بشر ".

واستمر:" كان كل شيء بطيئًا للغاية، وكان علينا تغيير ذلك، ثم كانت مباراة جيدة، وكان المشجعون معنا طوال الوقت، في البداية، لم نعطهم سببًا ليكونوا سعداء، الأداء الصحيح والصحيح لليفربول ".

وواصل:" فولهام فريق جيد حقًا. هل يمكنك اللعب ضدنا بقوة كبيرة؟ لا، لأنه حينها سنضربك على المنضدة، لقد كانت مباراة مفتوحة، ونريد الوصول إلى النهائي، وإذا لعبنا مباراة جيدة حقًا أمام فولهام مرة أخرى، فسنحقق نتيجة جيدة ".

وأتم كلوب: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنهنئ فولهام".

وستقام مباراة الإياب بين ليفربول وفولهام يوم 24 يناير في لندن على ملعب كرافن كوتيدج، الملعب الرئيسي لفريق كوتجرز.