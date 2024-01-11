نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب مقاطعة لاعبي جامبيا للتدريبات قبل بداية الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رفض لاعبو جامبيا حضور حصة تدريبية وداعية في الملعب الوطني في بانجول بسبب عدم دفع المكافآت.

وتتعلق المكافآت بتأهل الفريق لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث وُعد اللاعبون بمبلغ 15 ألف دولار لكل منهم.

لكن بعد فشل المسؤولين في دفع أجور اللاعبين، اختاروا اليوم الأخير من الاستعدادات للإضراب، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المشجعين الذين حضروا لتوديعهم في الملعب.

وقام توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا، بإشراك الجماهير إلى جانب أعضاء فريقه الفني، لكن المشجعين أعربوا عن استيائهم، وطالبوا السلطات بدفع أجور اللاعبين.

وتقع جامبيا في المجموعة الثالثة الصعبة إلى جانب السنغال حاملة اللقب والكاميرون الفائزة باللقب 5 مرات وغينيا غريمتها في غرب إفريقيا.