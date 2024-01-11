نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الغاني يؤكد دعمه للاعبين قبل بداية الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، دعمه الكامل للبلاك ستارز في استكمال الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2023.

انضم أكوفو أدو إلى اللاعبين والجهاز الفني لتناول عشاء وداع في معسكر الفريق في كوماسي، قبل مغادرتهم إلى أبيدجان يوم الأربعاء 10 يناير.

وأجرى الفريق مرانه الأخير في غانا على ملعب بابا يارا قبل العشاء مساءا.

وقال أكوفو أدو خلال كلمته للفريق: "اعلموا جيدًا أنكم تحظى بدعم الغانيين، ابذلوا قصارى جهدكم واجعلونا فخورين".

وأضاف:" لقد اتخذت الحكومة، بدعم نشط من اتفاق الجمعة الحزينة، جميع الترتيبات اللازمة ".

وتابع "علينا أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونضع حدًا للجفاف الذي دام 41 عامًا. قد تبدو المهمة شاقة ولكنها ممكنة."

وستبدأ غانا مشوارها في ساحل العاج يوم الأحد 14 يناير عندما تواجه الرأس الأخضر قبل أن تلعب بعد ذلك مع مصر وموزمبيق.