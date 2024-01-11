نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... بعثة منتخب جامبيا تعود لفندق الإقامة في " بانجول " بسبب مشاكل الأكسجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد مشاكل المكافآت، فإن بعثة منتخب جامبيا، التي من المقرر أن تغادر البلاد مساء أمس الأربعاء، إلى ياموسوكرو موجودة حاليًا في أحد الفنادق في البلاد.

وأشارت مصادر خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن اللاعبون الجامبيون موجودون حاليًا في بانجول بعد إقلاعهم من المطار لكأس الأمم الأفريقية 2023.

واستغرقت الرحلة تسع دقائق في الهواء عندما أدرك الطاقم ذلك وطلب على الفور العودة إلى بانجول.

وعند الهبوط، أشارت التحقيقات الأولية إلى وجود فقدان في ضغط المقصورة والأكسجين.

ومع ذلك، يقوم الفريق الفني التابع لشركة تشغيل الرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع بشكل أكبر لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة.

وأشار المصدر المذكور أعلاه، أن هذا الوضع خلق حالة من عدم الارتياح داخل الوفد، وخاصة اللاعبين.

وأكد المصدر أن بعض اللاعبون يعلنوا من مشاكل في التنفس وصداع خطير، حيث لم يكن لديهم أكسجين على متن الطائرة، ولم يتمكنوا من التنفس، والبعض الآخر يعاني من الصداع ولا يزال لاهثًا.

واختتم المصدر أن الاتحاد الجامبي يطمئن من خلال رسالته على أن أعضاء الوفد بصحة جيدة وسلامتهم، وقد عادوا في الوقت الحالي وهم موجودون في أحد فنادق جامبيا.