نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس غير متوقعة في رحيل بالمر عن مانشستر سيتي والانتقال لتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أراد لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق كول بالمر الرحيل على سبيل الإعارة، لكن بطل البريميرليج أصدر إنذارًا نهائيًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

لم يكن بالمر يرغب في الانتقال بشكل دائم ولكنه أراد الذهاب على سبيل الإعارة، ومع ذلك، قدم ناديه السابق، مانشستر سيتي، إنذارًا نهائيًا، يفيد بأن بالمر إما يبقى أو يتم بيعه، وبالتالي، انضم لاعب الوسط الإنجليزي إلى تشيلسي في صيف 2023.

وكان بالمر جزءًا من أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم منذ أن كان في الثامنة من عمره، ظهر لأول مرة مع فريق السيتي في 30 سبتمبر 2020، في مباراة ضد بيرنلي في كأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي 21 أغسطس 2021، ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة ضد نورويتش سيتي.

وفي 1 سبتمبر 2023، انتقل بالمر إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع عقدًا لمدة سبع سنوات مع البلوز.