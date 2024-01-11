نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال الأولي في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل منتخب السنغال الأول لكرة القدم استعداداته، لخوض مواجهات قوية ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، والتي ستنطلق بعد أيام قليلة من الآن.

موعد انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، يوم 13 يناير الجاري الموافق السبت المقبل، بمواجهة قوية بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة، من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات الكاميرون، غينيا، جامبيا.

ويعد المنتخب السنغالي هو المتوج ببطولة كأس أمم إفريقيا، في الموسم الماضي.

موعد مباراة منتخب السنغال الأولى في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب السنغال ضد نظيره جامبيا يوم 15 يناير الجاري الموافق الإثنين المقبل، في الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب السنغال مع نظيره جامبيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد جامبيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.