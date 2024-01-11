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أحمد جودة - القاهرة - وسام أبو على يجتاز الكشف الطبي ويظهر في استاد مختار التتش في هذا الموعد

تم التفعيل.. رسميًا وسام أبو على أهلاوي لمدة أربع مواسم ونصف بعد اجتياز الكشف الطبي وموعد إعلان البرومو.

وسام أبو على، النادي الأهلي، كشف النادي الأهلي عن تفعيل التعاقد رسميا مع نادى سيريس السويدى بعد أن اجتاز المهاجم الفلسطيني وسام أبو على الفحص الطبي الشامل الذي قام بأجراه أمس الأربعاء في القاهرة، ويعد هذا الفحص هو الثاني للاعب بعد أن كان قد اجري الفحص الأول في السويد قبل القدوم إلى القاهرة.

وتعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو على لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة كلفته حزينه المارد الأحمر أكثر من 2 مليون يورو سيتم تسديدهم على أقساط.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق خلال الساعات القادمة حيث سيتم معاملته كلاعب محلي ولن يشغل مكان في قائمة اللاعبين باعتباره فلسطيني الجنسية، حيث تنص لائحة المسابقات في اتحاد الكورة على معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب مصري.

موعد تقديم اللاعب لجماهير النادي الأهلي

وسام أبو على

وسام أبو على، وكان اللاعب قد انتهى أمس من تصوير برومو التقديم لجماهير القلعة الحمراء، حيث من المقرر أن يتم بث الفديو خلال الساعات القادمة من هذا اليوم عبر شاشة قناة الأهلي، والصفحات الرسمية للفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد ظهور اللاعب في استاد مختار التتش وأول مباراة له مع الفريق

وسام أبو على، ومن المرتقب أن يظهر اللاعب في استاد مختار التتش وخوض أول تدريب مع النادي الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث سيعود المدير الفني السويسرى مارسيل كولر إلى القاهرة ظهر اليوم لقيادة الفريق بعد قضاء الأجازاة في سويسرا، حيث كان قد حصل الفريق على راحه بعد انتهاء بطولة كأس السوبر المصري والحصول على لقبها.

ومن المقرر أن يعود النادي الأهلي لخوض المباريات بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ستكون أول مباراة للفريق أحدى يومي 16، 17 فبراير المقبل وستكون أمام فريق شباب بلوزدا الجزائري بالعاصمة الجزائرية وسيسمح للاعب للمشاركة في البطولة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

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أرقام وسام أبو على خلال مسيرته الكروية

وسام أبو على

وسام أبو على، وبشكل عام خاض اللاعب خلال مسيرته 176 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 73 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وشارك في 8 مباريات مع منتخبات الدنمارك تحت 17 و18 و19 عامًا، نجح خلالهم في تسجيل هدف واحدًا.

وبدأ اللعب مع فريق ألبورج الدنماركي في عام 2016، ثم انتقل لنادي فيندسيسيل الدنماركي، ومنه انتقل إلى فريق سيليبورج الدنماركي، قبل الإنضمام والاستقرار مع نادي سيريس السويدى في العام الماضي، وخاض معهم 16 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة.

ويشغل اللاعب مركز رأس الحربة والجناح الأيسر، ويبلغ طوله مترًا و87 سم.