أوسيمين يرد بقوة على وكيل كفاراتسخيليا في حرب كلامية

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أحمد جودة - القاهرة -

رد مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين بغضب على التكهنات التي تفيد برحيله عن بطل الدوري الإيطالي إلى السعودية في نهاية هذا الموسم من وكيل اللاعبين ماموكا جوجيلي، الذي يمثل زميله في الفريق خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي يوم الثلاثاء، صرح جوجيلي لقناة " 1TV " الجورجية أنه على الرغم من أن أوسيمين قد وقع عقدًا جديدًا مع نابولي، إلا أنه يعتقد أن النيجيري سينتقل إلى المملكة العربية السعودية بمجرد انتهاء هذا الموسم.

وتوجه أوسيمين، الذي يقوم حاليًا بالواجب الدولي مع نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء برد شديد اللهجة على ادعاءات جوجيلي.

نشر أوسيمين على إنستغرام، واستمر في استخدام كلمة بذيئة لوصف الوكيل المذكور أعلاه "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت قطعة من القذارة والعار، أشعر بالحرج من حسك المنطقي".

وأضاف أوسيمين: "احتفظ باسمي خارج فمك ".