نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد غياب أونانا عن المباراة الافتتاحية للكاميرون في الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر أندريه أونانا الغياب عن مباراة الكاميرون الأولى في كأس الأمم الأفريقية، للمشاركة في مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبر.

تم التوصل إلى اتفاق بين الشياطين الحمر والاتحاد الكاميروني لكرة القدم للسماح لحارس المرمى بلعب المباراة ضد توتنهام قبل السفر إلى ساحل العاج للمشاركة في المباراة الافتتاحية للبلاد.

ومع ذلك، اختار حارس إنتر ميلان السابق عدم المشاركة في المباراة الأولى للأسود التي لا تقهر ضد غينيا في 15 يناير، بعد 24 ساعة من مباراة يونايتد ضد توتنهام.

كان أونانا يأمل في الظهور في كلتا المباراتين على الرغم من التحول السريع.

ومع ذلك، ذكرت شبكة " أي نيوز " أنه من المحتمل أن يغيب عن المباراة الأولى بعد المحادثات بين يونايتد والاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

حيث أن هناك شعور بأن أونانا لن يصل إلى ساحل العاج مع الوقت الكافي وقد لا يكون متاحًا للاختيار نتيجة لذلك.

وتواجه الكاميرون السنغال في مباراتها الثانية قبل أن تواجه جامبيا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة في كأس الأمم الأفريقية.

إذا تعرضوا لخروج مبكر من ساحل العاج، فقد يكون أونانا متاحًا لمباراة مانشستر يونايتد التالية في 27 يناير، مما يعني أنه لن يغيب عن أي مباراة مع الشياطين الحمر.